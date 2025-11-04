Centres de données: TotalEnergies signe un contrat de 10 ans avec Data4 en Espagne

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

TotalEnergies a annoncé mardi la signature d'un contrat avec l'opérateur français de centre de données Data4 pour la fourniture d'électricité renouvelable à ses sites en Espagne, à partir de janvier 2026 et pour 10 ans, d'un volume total de 610 GWh.

"TotalEnergies alimentera les installations de Data4 avec de l'électricité renouvelable produite par des parcs éoliens et solaires espagnols d'une capacité équivalente à 30 MW et entrant prochainement en production", a précisé la compagnie pétrolière dans un communiqué. Le montant du contrat n'a pas été communiqué.

Data4, entreprise lancée en 2006, est présente en France, en Italie, en Espagne, en Pologne, en Allemagne et en Grèce, "et a annoncé son intention d'investir près de 2 milliards d'euros d'ici 2030 pour développer ses centres en Espagne", est-il précisé dans le communiqué.

"Nous anticipons un triplement de la capacité énergétique nécessaire pour l’ensemble des centres de données en Espagne d'ici 2030", a commenté François Sterin, responsable de l'explotation chez Data4, précisant que "ce type de contrat permet à Data4 de non seulement répondre à la demande croissante mais aussi de positionner Madrid comme l'un des hubs numériques les plus attractifs en Europe".