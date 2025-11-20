Central Bancompany évaluée à 5,26 milliards de dollars lors de ses débuts au Nasdaq

Central Bancompany CBC.O a fait un bond de 5 % lors de ses débuts sur le Nasdaq jeudi, ce qui a permis à la banque américaine d'être évaluée à 5,26 milliards de dollars et de prolonger la série d'introductions en bourse de sociétés financières cette année.

Les actions de la société ont ouvert à 22,06 dollars, au-dessus du prix d'introduction en bourse de 21 dollars l'unité, auquel elle a levé 373,33 millions de dollars en vendant environ 17,78 millions d'actions. La société a commercialisé l'introduction en bourse à un prix compris entre 21 et 24 dollars.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis a repris en septembre, la fintech suédoise Klarna KLAR.N et la bourse de crypto-monnaies des jumeaux Winklevoss, Gemini

GEMI.O , ayant suscité une forte demande de la part des investisseurs lors de leurs débuts sur le marché.

En revanche, la société de technologie de voyage Navan NAVN.O et le fabricant d'avions électriques Beta Technologies BETA.N ont suscité une réaction mitigée, soulignant la prudence du marché, dans un contexte de fermeture prolongée du gouvernement américain.

Les investisseurs se sont également montrés prudents face aux risques de crédit dans le secteur bancaire, après que deux faillites d'entreprises ont ravivé les inquiétudes concernant le stress et les pratiques de prêt sur le marché mondial du crédit privé.

Toutefois, les analystes ont minimisé les tensions dans l'ensemble du secteur, affirmant que les incidents étaient isolés.

"Je ne pense pas que les inquiétudes sous-jacentes concernant le crédit dissuaderont les investisseurs d'acheter les actions. La trajectoire réussie de la banque correspond bien aux investisseurs qui recherchent une exposition aux banques opérant sur des marchés à forte croissance économique", a déclaré Josef Schuster, directeur général de la société de recherche sur les introductions en bourse IPOX.

Central Bancompany, basée à Jefferson City, Missouri, a un bilan total de 19,2 milliards de dollars et des actifs sous conseil de 15,4 milliards de dollars, et sert les consommateurs et les entreprises dans le Missouri, le Kansas, l'Oklahoma, le Colorado et la Floride.

Central rejoint Commercial Bancgroup CBK.O sur les marchés publics, après les débuts de la banque le mois dernier.

Morgan Stanley et Keefe, Bruyette & Woods sont les co-chefs de file de l'opération.