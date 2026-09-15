CenterPoint Energy révèle une fuite de données clients dans un document déposé auprès de la SEC

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(Correction de l'avis indiquant qu'un article du 14 septembre a été mis à jour avec la réponse de la société au point 5)

CenterPoint Energy CNP.N a déclaré lundi dans un document déposé auprès de la SEC que l'entreprise avait pris connaissance en septembre d'une publication en ligne d'un tiers affirmant avoir obtenu un ensemble de données concernant certains de ses clients.

* Le fournisseur d’énergie basé au Texas a indiqué avoir activé ses protocoles d’intervention en cas d’incident de cybersécurité et fait appel à des experts externes en cybersécurité après avoir pris connaissance de cette publication, tout en prenant des mesures pour renforcer la protection de ses systèmes.

* La société a indiqué que son enquête avait établi qu’un tiers non autorisé avait obtenu des informations personnelles concernant une partie de ses clients par le biais de l’un de ses systèmes exposés à l’extérieur.

* CenterPoint a précisé que ses services d’électricité et de gaz n’avaient pas été affectés et restaient opérationnels, et qu’elle ne pensait pas, à l’heure actuelle, que cet incident soit susceptible d’avoir un impact significatif sur sa situation financière ou sesrésultats d’exploitation.

* Elle a engagé et s’attend à continuer d’engager des dépenses liées à cet incident et à la gestion de celui-ci, a précisé le fournisseur d’énergie, ajoutant qu’elle dispose d’une assurance cybersécurité qui, selon elle, couvrira les coûts associés.

* “Notre déclaration parle d’elle-même”, a déclaré mardi un porte-parole de CenterPoint Energy lorsque Reuters a contacté l’entreprise pour obtenir des commentaires.