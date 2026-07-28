CenterPoint Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre et renforce son plan d'investissement sur dix ans

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Le fournisseur d'énergie américain CenterPoint Energy CNP.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre et a augmenté de 1,2 milliard de dollars son plan d'investissement sur dix ans, grâce à la hausse de la demande en électricité dans la zone de desserte de Houston.

Les entreprises de services publics investissent des milliards de dollars dans des dépenses d’investissement pour répondre aux demandes massives de nouvelles capacités électriques émanant des géants de la technologie, qui recherchent des emplacements viables pour leurs centres de données destinés à traiter des tâches complexes liées à l’intelligence artificielle.

* La société a revu à la hausse son plan d’investissements pour la période 2026-2035, le faisant passer de 65,5 milliards de dollars à 66,7 milliards de dollars.

* L'explosion de la demande en électricité des centres de données a toutefois également entraîné une hausse des prix de l'électricité et suscité des inquiétudes quant à l'accessibilité financière.

* "Nous savons que le moyen le plus efficace d’influencer positivement l’accessibilité financière pour nos clients consiste à favoriser la croissance économique régionale et à raccorder davantage de nouveaux clients à notre réseau", a déclaré Jason Wells, directeur général de CenterPoint.

* L’entreprise prévoit désormais 14 gigawatts (GW) de charge de base éligible ou étudiée d’ici 2031, soit une augmentation de 65 % par rapport à la demande de pointe actuelle de son réseau, qui s’élève à 21 GW.

* Au cours de la prochaine décennie, ces nouveaux raccordements devraient permettre de réduire les frais de distribution résidentiels et commerciaux de Houston Electric d’au moins 5 milliards de dollars, a indiqué l’entreprise.

* CenterPoint fournit de l’électricité et du gaz naturel à plus de 7 millions de clients dans l’Indiana, la Louisiane, le Minnesota, le Mississippi, l’Ohio et le Texas.

* La société, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 40 cents par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 37 cents, selon les données de LSEG.