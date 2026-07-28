CenterPoint Energy annonce des résultats supérieurs aux prévisions pour le deuxième trimestre et revoit à la hausse son plan d'investissements en raison de la demande liée aux centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, et de détails issus de la conférence téléphonique post-résultats aux points 4 et 7) par Dharna Bafna

Le fournisseur d'énergie américain CenterPoint Energy CNP.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre et a augmenté de 1,2 milliard de dollars son plan d'investissement sur dix ans, grâce à la hausse de la demande d'électricité dans sa zone de desserte de Houston.

L'action de la société a progressé de près de 2 % en début de séance.

Les services publics investissent des milliards de dollars dans des dépenses d’investissement pour répondre aux demandes massives de nouvelles capacités électriques émanant des grandes entreprises technologiques, qui recherchent des emplacements viables pour leurs centres de données afin de traiter des tâches complexes liées à l’IA.

* La société a revu à la hausse son plan d’investissements pour la période 2026-2035, le portant de 65,5 milliards de dollars à 66,7 milliards de dollars.

* Cependant, l’explosion de la demande en électricité des centres de données a également entraîné une hausse des prix de l’électricité et suscité des inquiétudes quant à leur accessibilité financière.

* « Nous savons que le moyen le plus efficace d’influencer positivement l’accessibilité financière pour nos clients consiste à favoriser la croissance économique régionale et à raccorder davantage de nouveaux clients à notre réseau », a déclaré Jason Wells, directeur général de CenterPoint.

* L’entreprise a déposé un accord de règlement à Houston visant à réduire de près de 3 % les frais de distribution d’électricité pour ses clients, et prévoit la mise en service de projets de plus grande envergure au cours du second semestre de l’année.

* L’entreprise prévoit désormais une charge de base ou étudiée éligible de 14 gigawatts (GW) d’ici 2031, soit une augmentation de 65 % par rapport à la demande de pointe actuelle de son réseau, qui s’élève à 21 GW.

* Au cours de la prochaine décennie, ces nouveaux raccordements devraient permettre de réduire les frais de distribution résidentiels et commerciaux de Houston Electric d’au moins 5 milliards de dollars, a indiqué l’entreprise.

* L’entreprise a également identifié 700 millions de dollars d’investissements supplémentaires pour répondre à une demande de 3 GW ne relevant pas des catégories de charge de base et de charge étudiée.

* La société, basée à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 40 cents par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 37 cents, selon les données de LSEG.