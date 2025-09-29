CenterPoint dévoile un plan d'investissement de 65 milliards de dollars pour les dix prochaines années

Le service public américain d'électricité et de gaz CenterPoint Energy CNP.N a annoncé lundi qu'il prévoyait 65 milliards de dollars de dépenses d'investissement entre 2026 et 2035.

Alors que les centres de données d'IA et l'électrification d'industries telles que le transport augmentent la consommation d'électricité aux États-Unis, les services publics augmentent leurs plans de dépenses dans l'infrastructure électrique pour répondre à la demande croissante.

CenterPoint a également relevé ses prévisions de bénéfices annuels ajustés par action entre 1,75 et 1,77 $ par action, contre 1,74 à 1,76 $ par action précédemment. La nouvelle fourchette est supérieure de 9 % au point médian par rapport à l'année dernière

Les analystes estiment à 1,76 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La société s'attend à ce que le BPA ajusté de 2026 vise au moins le point médian de la fourchette de 1,89 $ à 1,91 $ par action.

Selon une étude du Lawrence Berkeley National Laboratory, la demande d'électricité des centres de données américains devrait presque tripler au cours des trois prochaines années et consommer jusqu'à 12 % de l'électricité totale produite.

"La poursuite du développement économique devrait entraîner une croissance significative de la demande d'électricité au cours de la prochaine décennie, en particulier au Texas", a déclaré la société dans un communiqué.

Le Texas est l'un des marchés des centres de données qui connaît la croissance la plus rapide, et cet État favorable aux entreprises attire également d'autres formes d'industries à forte intensité énergétique , telles que la fabrication de puces informatiques .

CenterPoint fournit de l'électricité et du gaz naturel à plus de 7 millions de clients dans l'Indiana, la Louisiane, le Minnesota, le Mississippi, l'Ohio et le Texas.