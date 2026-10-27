Centene revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à une meilleure maîtrise des coûts

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L'assureur santé Centene CNC.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice annuel, car il prévoit de maîtriser ses coûts médicaux.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté de plus de 5,20 dollars par action pour 2026, soit un chiffre supérieur à ses prévisions antérieures, qui s'élevaient à plus de 4,80 dollars par action. Les analystes tablaient quant à eux sur un bénéfice de 4,88 dollars, selon les données compilées par LSEG.