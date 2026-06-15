Centene recule après la publication d'un rapport sur des départs volontaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 juin - ** L'action de l'assureur santé Centene CNC.N recule de 3,6 % à 63,86 dollars

** La société proposerait des départs volontaires à la plupart de ses employés afin de réduire ses coûts, suite à la forte baisse du nombre d'adhérents à son régime de santé au cours de l'année écoulée, rapporte Bloomberg News, citant un porte-parole de l'entreprise

** Des licenciements pourraient suivre si les départs volontaires n'atteignent pas l'objectif fixé par CNC, selon le rapport

** Le nombre d'adhérents de Centene sur le marché des assurances santé est tombé à 3,6 millions au premier trimestre, contre 5,6 millions un an plus tôt, selon les résultats du premier trimestre de CNC

** Centene n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters

** En tenant compte de l'évolution de la séance, CNC affiche une hausse de 52,9 % depuis le début de l'année