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Centene recule alors que son directeur financier de longue date s'apprête à prendre sa retraite et que son successeur a été désigné
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 15:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** L'action de Centene CNC.N recule de 4,4% à 64,54 dollars

** L'assureur santé annonce que Drew Asher quittera ses fonctions de directeur financier le 31 décembre et prendra sa retraite fin 2027

** La société ajoute que Chris Neczypor, directeur financier de Lincoln Financial, rejoindra Centene en septembre et succédera à Asher le 1er janvier 2027

** La société indique que son chiffre d'affaires est passé d'environ 126 milliards de dollars en 2021 à environ 195 milliards de dollars en 2025, sous la direction d'Asher en tant que directeur financier

** En tenant compte de l'évolution du cours en séance, l'action affiche une hausse d'environ 58% depuis le début de l'année

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LINCOLN NATL
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