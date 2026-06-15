Centene propose des indemnités de départ à la plupart de ses employés suite à la perte d'adhérents due à l'Obamacare, rapporte Bloomberg News

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L'assureur santé Centene CNC.N proposera des indemnités de départ à la plupart de ses employés afin de réduire ses dépenses, après que le nombre d'adhérents à ses régimes d'assurance maladie a fortement chuté au cours de l'année dernière, a rapporté lundi Bloomberg News, citant un porte-parole de l'entreprise.