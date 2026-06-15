Centene propose des départs volontaires à son personnel suite à la perte d'adhérents à l'Obamacare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'entreprise aux paragraphes 3 et 5, et d'éléments de contexte aux paragraphes 5 à 10) par Amina Niasse et Sneha S K

L'assureur santé américain Centene CNC.N a annoncé lundi qu'il proposerait des plans de départ volontaire à ses employés suite à la forte baisse du nombre d'adhérents à ses régimes de santé au cours de l'année écoulée, due au recul des inscriptions à ses offres Obamacare.

Un porte-parole de Centene, dont le siège est à Saint-Louis, a déclaré que la société proposait ces indemnités de départ afin de "soutenir les employés qui envisageraient une reconversion". C'est Bloomberg qui a été le premier à faire état de ce programme, indiquant que la société prévoyait de proposer des indemnités de départ dans le but de réduire les coûts liés à ses activités liées à l'Obamacare.

Le chiffre d'affaires de Centene au premier trimestre de cette année a chuté de 6% dans son activité commerciale, en grande partie en raison de la baisse des inscriptions à ses plans Obamacare, selon le rapport 10-Q de la société.

L'action Centene a clôturé en baisse de 2,75% lundi.

Centene employait 61.000 personnes à la fin du premier trimestre de cette année. Outre ses activités commerciales, la société gère, pour le compte du gouvernement, des régimes Medicaid destinés aux Américains à faibles revenus et des régimes Medicare Advantage destinés aux adultes âgés de 65 ans et plus.

Centene a déclaré que le programme de rachat de contrats était délibérément conçu pour rendre la plupart des employés éligibles, mais que la société ne s'attendait pas à ce que la majorité d'entre eux y adhèrent. Un porte-parole de la société s'attendait à ce que ces rachats aient un impact progressif sur les effectifs de Centene. Cette année, les Américains se désinscrivent des régimes Obamacare , car beaucoup de ceux qui voient prendre fin les subventions supplémentaires mises en place pendant la pandémie de COVID-19 ont du mal à payer leurs cotisations. Le Congrès n'a pas réussi à adopter une loi prolongeant ces subventions renforcées.

Dans un communiqué, Centene a déclaré que l'expiration des subventions avait introduit une incertitude quant aux inscriptions pour 2026.

À la fin du premier trimestre de cette année, Centene comptait environ 26,3 millions d'adhérents à ses régimes de santé, soit une baisse de 6% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Lors d'une conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre, la directrice générale de la société, Sarah London, a déclaré que la diminution du nombre d'adhérents à l'Obamacare chez Centene avait entraîné une aggravation de l'état de santé de la population couverte, ce qui a fait grimper les coûts médicaux.

Les données de la KFF ont montré que 23 millions de personnes s'étaient inscrites aux régimes, mis en place dans le cadre de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act) de 2010 signée par le président Barack Obama, pendant la période d'inscription ouverte pour la couverture 2026, contre 24,2 millions l'année précédente. Dans certains États, les résiliations ont augmenté de près de 200%.