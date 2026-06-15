Centene propose des départs volontaires à son personnel, l'action de l'assureur santé recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

15 juin - ** L'action de l'assureur santé Centene CNC.N recule de 3,1% à 63,18 $

** La société propose un programme de départ volontaire pour aider les employés qui envisageraient une reconversion, selon un porte-parole de l'entreprise

** Des licenciements pourraient suivre si les départs volontaires n'atteignent pas l'objectif fixé par CNC, selon Bloomberg News, qui a rapporté cette information plus tôt dans la journée

** Le nombre d'adhérents à la plateforme Marketplace de CNC est tombé à 3,6 millions au premier trimestre, contre 5,6 millions un an plus tôt, selon les résultats du premier trimestre de CNC

** En tenant compte de l'évolution de la séance, CNC affiche une hausse de 53,5% depuis le début de l'année