Centene prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations et signale une stabilisation des coûts médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Centene CNC.N a prévu vendredi un bénéfice 2026 supérieur aux estimations de Wall Street, l'assureur santé prévoyant de maîtriser ses coûts.
La société a prévu un bénéfice ajusté pour 2026 de plus de 3 dollars par action, par rapport aux estimations des analystes de
2,94 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.
