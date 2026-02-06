Centene prévoit un bénéfice annuel supérieur aux estimations et signale une stabilisation des coûts médicaux

Centene CNC.N a prévu vendredi un bénéfice 2026 supérieur aux estimations de Wall Street, l'assureur santé prévoyant de maîtriser ses coûts.

La société a prévu un bénéfice ajusté pour 2026 de plus de 3 dollars par action, par rapport aux estimations des analystes de

2,94 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.