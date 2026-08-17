Centene nomme Chris Neczypor pour succéder à Drew Asher, directeur financier qui prend sa retraite

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* M. Neczypor rejoindra Centene en septembre et prendra ses fonctions en janvier

* M. Asher quittera ses fonctions en décembre et prendra sa retraite fin 2027

* Sous la direction de M. Asher, le chiffre d'affaires de Centene est passé de 126 milliards de dollars en 2021 à environ 195 milliards de dollars en 2025

(Ajout des informations sur les actions au paragraphe 2 et du commentaire de l'analyste au paragraphe 3) par Christy Santhosh

Centene CNC.N a annoncé lundi que M. Chris Neczypor succéderait à M. Drew Asher au poste de directeur financier en janvier, alors que l'assureur santé cherche à renforcer sa rentabilité face aux difficultés rencontrées dans ses activités liées à Medicaid et à l'Obamacare.

M. Asher, qui occupait le poste de directeur financier depuis 2021, quittera ses fonctions en décembre et prendra sa retraite à la fin de l’année 2027. M. Neczypor rejoindra l’entreprise en septembre afin d’assurer une transition en douceur, a indiqué la société. Son cours de bourse a reculé de 4 %.

M. Andrew Mok, analyste chez Barclays, a déclaré que le leadership de M. Asher serait "difficile à remplacer", mais que la période de transition d’un an devrait contribuer à apaiser les inquiétudes des investisseurs.

Centene se prépare à une baisse attendue des adhésions aux régimes Medicaid destinés aux personnes à faibles revenus, alors qu’elle gère les répercussions financières des nouvelles obligations professionnelles et du durcissement des règles d’éligibilité au niveau des États, ce qui pourrait la laisser avec une base d’adhérents plus restreinte et plus coûteuse.

Les obligations en matière d’emploi devraient entrer en vigueur le 1er janvier, ce qui pourrait prolonger la pression pendant la première année de M. Neczypor au poste de directeur financier.

Avant de rejoindre Centene, M. Neczypor occupait les fonctions de vice-président exécutif et de directeur financier chez l’assureur vie Lincoln Financial.

Sa nomination s’inscrit dans le cadre d’un remaniement plus large des directeurs financiers au sein du secteur américain de la santé, Pfizer, Amgen, GE Healthcare et Baxter ayant annoncé cette année d’importants changements au sein de leur direction.

CENTENE SOUS LA DIRECTION DE M. ASHER

M. Asher a rejoint Centene en janvier 2020 à la suite de l’acquisition de WellCare, où il occupait le poste de directeur financier, et a aidé l’assureur à traverser les réévaluations d’éligibilité à Medicaid et les perturbations liées aux plans de l’Obamacare Marketplace.

Au cours de son mandat, le chiffre d’affaires de l’entreprise est passé d’environ 126 milliards de dollars en 2021 à environ 195 milliards de dollars en 2025.

Le plus grand défi de M. Asher s’est présenté en 2025, lorsque Centene a retiré ses prévisions de résultats pour 2025 après avoir identifié un déficit d’environ 1,8 milliard de dollars dans les recettes attendues au titre de l’ajustement des risques liées aux plans Obamacare.

Cette année, de nombreux Américains se désinscrivent de ces régimes, car ils ont du mal à payer leurs cotisations suite à la fin des subventions supplémentaires mises en place pendant la pandémie.