Centene en hausse grâce à un bénéfice trimestriel inattendu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de l'assureur santé Centene

CNC.N augmentent de 10 % à 36,49 $ avant bourse

** La société annonce un bénéfice ajusté de 50 cents/action au 3ème trimestre contre une perte de 14 cents/action estimée en moyenne par les analystes - données LSEG

** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté d'au moins 2,00 $/action, en hausse par rapport à l'estimation précédente d'environ 1,75 $ - CNC

** Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 1,68 $/action pour 2025, selon les données de LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~45% depuis le début de l'année