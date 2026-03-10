Centene chute alors que sa directrice générale prévoit un ralentissement des inscriptions à l'Obamacare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions de Centene CNC.N chutent de 10% à 38,80$ après que l'assureur santé a indiqué qu'il voyait moins d'inscriptions dans certains plans de l'Affordable Care Act

** CNC est en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne depuis juillet 2025 ** La directrice générale de CNC, Sarah London, a déclaré à la Barclays Healthcare Conference que la société s'attend à environ 35 % de membres dans le plan de bronze de l'ACA, à un pourcentage proche de 20 % dans son plan d'or et à un peu moins de 50 % de membres dans son plan d'argent, ce qui est inférieur à ce qu'il a été au cours des dernières années

** La société réaffirme ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2026, qui devraient dépasser les 3 dollars par action et correspondre aux estimations des analystes, selon les données compilées par LSEG ** 22 analystes couvrent CNC et lui donnent une note moyenne de"HOLD" et un PT médian de $44.50

** CNC est en baisse de 6% depuis le début de l'année par rapport à la baisse de

0,60% de

l'indice santé du S&P 500 .SPXHC .