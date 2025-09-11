Centene augmente après que la société a déclaré que les résultats obtenus jusqu'en août étaient conformes à ses prévisions de bénéfices annuels

11 septembre - ** L'action de l'assureur santé Centene

CNC.N augmente de 4 % à 32,52 $ avant le marché

** La société déclare dans un document que ses résultats financiers jusqu'au mois d'août sont conformes à sa prévision de bénéfice annuel ajusté d'environ 1,75 $ par action

** Les analystes estiment le bénéfice annuel ajusté à 1,69 $ par action - données compilées par LSEG

** La société a déclaré en juillet qu'elle s'attendait à une amélioration de la rentabilité de ses trois activités d'assurance santé soutenues par le gouvernement en 2026

** La société fera une présentation lors d'une conférence sectorielle plus tard dans la journée

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 48,4 % depuis le début de l'année