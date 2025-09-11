 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Centene augmente après que la société a déclaré que les résultats obtenus jusqu'en août étaient conformes à ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** L'action de l'assureur santé Centene

CNC.N augmente de 4 % à 32,52 $ avant le marché

** La société déclare dans un document que ses résultats financiers jusqu'au mois d'août sont conformes à sa prévision de bénéfice annuel ajusté d'environ 1,75 $ par action

** Les analystes estiment le bénéfice annuel ajusté à 1,69 $ par action - données compilées par LSEG

** La société a déclaré en juillet qu'elle s'attendait à une amélioration de la rentabilité de ses trois activités d'assurance santé soutenues par le gouvernement en 2026

** La société fera une présentation lors d'une conférence sectorielle plus tard dans la journée

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 48,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CENTENE
31,295 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

