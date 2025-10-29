Centene annonce un bénéfice surprise pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Centene CNC.N a annoncé mercredi un bénéfice surprise pour le troisième trimestre, aidée par un faible taux d'imposition.

Sur une base ajustée, la société a déclaré un bénéfice de 50 cents par action, par rapport aux estimations des analystes d'une perte de 14 cents, selon les données compilées par LSEG.