 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 752,94
+0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cenovus "ferme la porte" à une offre plus élevée pour MEG Energy, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cenovus Energy CVE.TO ne prévoit pas d'augmenter son offre d'achat pour le producteur de sables bitumineux MEG Energy MEG.TO , malgré une offre plus élevée de Strathcona Resources SCR.TO , a déclaré la directrice générale Jon McKenzie lors d'une interview accordée à Bloomberg News mercredi.

Valeurs associées

CENOVUS ENERGY
23,090 CAD TSX +2,30%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
MEG ENERGY
28,520 CAD TSX -2,06%
Pétrole Brent
67,36 USD Ice Europ +1,25%
Pétrole WTI
63,61 USD Ice Europ +1,32%
STRATHCONA RES
38,040 CAD TSX -0,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank