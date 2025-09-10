Cenovus "ferme la porte" à une offre plus élevée pour MEG Energy, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cenovus Energy CVE.TO ne prévoit pas d'augmenter son offre d'achat pour le producteur de sables bitumineux MEG Energy MEG.TO , malgré une offre plus élevée de Strathcona Resources SCR.TO , a déclaré la directrice générale Jon McKenzie lors d'une interview accordée à Bloomberg News mercredi.