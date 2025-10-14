Cenovus Energy augmente sa participation dans MEG Energy avant le vote sur la fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Cenovus Energy CVE.TO a déclaré mardi qu'elle avait acheté environ 21,7 millions d'actions ordinaires de MEG Energy MEG.TO avant le vote sur la fusion, renforçant ainsi sa position alors qu'elle se prépare à acquérir l'une des dernières grandes sociétés de sables bitumineux au Canada.

Cenovus a acquis environ 8,5 % des 254,4 millions d'actions en circulation de MEG depuis le 8 octobre et peut acheter jusqu'à 9,9 % des actions de MEG avant le vote sur la fusion, conformément à un accord de statu quo révisé entre les sociétés.

Le conseil d'administration de MEG a approuvé la dernière offre de Cenovus , qui s'élève à 8,6 milliards de dollars canadiens (6,11 milliards de dollars), dette comprise, mais l'opération doit être soutenue par au moins deux tiers des investisseurs pour être approuvée.

L'assemblée générale des actionnaires de MEG a été reportée du 9 au 22 octobre afin de donner aux investisseurs plus de temps pour examiner la proposition modifiée de Cenovus.

Au début du mois, Cenovus a augmenté son offre pour écarter Strathcona Resources SCR.TO de la course au MEG.

Cenovus a également modifié la structure de son offre, passant d'une combinaison de 75 % d'espèces et de 25 % d'actions à une combinaison de 50-50 d'espèces et d'actions, ce qui donne aux investisseurs de MEG une plus grande marge de progression dans l'entreprise combinée.

L'opération devrait être conclue au début du quatrième trimestre 2025.

Strathcona a abandonné son offre publique d'achat de MEG, mettant ainsi fin à une bataille de plusieurs mois avec Cenovus.

La saga du rachat a commencé en mai lorsque Strathcona a lancé une offre hostile de 5,93 milliards de dollars canadiens pour MEG, que Cenovus a contrée avec une offre de 7,9 milliards de dollars canadiens en espèces et en actions en août.

Le projet de sables bitumineux de Christina Lake du MEG reste un actif important en raison de sa longue durée de vie, de ses faibles coûts d'exploitation et de son potentiel de croissance de la production.

Il s'agit de l'une des rares possibilités d'expansion à grande échelle dans les sables bitumineux du Canada, qui sont désormais dominés par un petit groupe d'acteurs nationaux, après le départ de la plupart des sociétés étrangères au cours de la dernière décennie.

(1 $ = 1,4070 dollar canadien)