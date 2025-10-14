 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 064,58
-0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cenovus Energy augmente sa participation dans MEG Energy avant le vote sur la fusion
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Cenovus Energy CVE.TO a déclaré mardi qu'elle avait acheté environ 21,7 millions d'actions ordinaires de MEG Energy MEG.TO avant le vote sur la fusion, renforçant ainsi sa position alors qu'elle se prépare à acquérir l'une des dernières grandes sociétés de sables bitumineux au Canada.

Cenovus a acquis environ 8,5 % des 254,4 millions d'actions en circulation de MEG depuis le 8 octobre et peut acheter jusqu'à 9,9 % des actions de MEG avant le vote sur la fusion, conformément à un accord de statu quo révisé entre les sociétés.

Le conseil d'administration de MEG a approuvé la dernière offre de Cenovus , qui s'élève à 8,6 milliards de dollars canadiens (6,11 milliards de dollars), dette comprise, mais l'opération doit être soutenue par au moins deux tiers des investisseurs pour être approuvée.

L'assemblée générale des actionnaires de MEG a été reportée du 9 au 22 octobre afin de donner aux investisseurs plus de temps pour examiner la proposition modifiée de Cenovus.

Au début du mois, Cenovus a augmenté son offre pour écarter Strathcona Resources SCR.TO de la course au MEG.

Cenovus a également modifié la structure de son offre, passant d'une combinaison de 75 % d'espèces et de 25 % d'actions à une combinaison de 50-50 d'espèces et d'actions, ce qui donne aux investisseurs de MEG une plus grande marge de progression dans l'entreprise combinée.

L'opération devrait être conclue au début du quatrième trimestre 2025.

Strathcona a abandonné son offre publique d'achat de MEG, mettant ainsi fin à une bataille de plusieurs mois avec Cenovus.

La saga du rachat a commencé en mai lorsque Strathcona a lancé une offre hostile de 5,93 milliards de dollars canadiens pour MEG, que Cenovus a contrée avec une offre de 7,9 milliards de dollars canadiens en espèces et en actions en août.

Le projet de sables bitumineux de Christina Lake du MEG reste un actif important en raison de sa longue durée de vie, de ses faibles coûts d'exploitation et de son potentiel de croissance de la production.

Il s'agit de l'une des rares possibilités d'expansion à grande échelle dans les sables bitumineux du Canada, qui sont désormais dominés par un petit groupe d'acteurs nationaux, après le départ de la plupart des sociétés étrangères au cours de la dernière décennie.

(1 $ = 1,4070 dollar canadien)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CENOVUS ENERGY
24,300 CAD TSX +0,33%
Gaz naturel
3,02 USD NYMEX -0,59%
MEG ENERGY
29,840 CAD TSX +0,17%
Pétrole Brent
62,46 USD Ice Europ -0,02%
Pétrole WTI
58,83 USD Ice Europ +0,12%
STRATHCONA RES
36,340 CAD TSX -1,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Bourse de Paris s'envole de 2,53% mercredi matin. ( AFP / Kiran RIDLEY )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite

  • Last week an adult bear entered a supermarket in Numata, Gunma, north of Tokyo ( GUNMA PREFECTURAL POLICE VIA JIJI PRESS / STR )
    Japon: sept morts dans des attaques d'ours cette année, un record
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:14 

    Sept personnes ont trouvé la mort jusqu'à présent cette année au Japon dans des attaques d'ours, le nombre le plus élevé depuis le début de leur recensement statistique, a indiqué jeudi un responsable du ministère de l'Environnement. Ce chiffre, comptabilisé sur ... Lire la suite

  • Le club SchwuZ, le plus ancien et le plus grand club queer d'Allemagne, lors d'une soirée, le 11 octobre, 2025 à Berlin ( AFP / Pierrick YVON )
    Berlin, la vie nocturne teste sa résilience face au déclin
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:08 

    Capitale de la fête depuis la chute du Mur, Berlin voit des clubs célèbres fermer depuis la pandémie, victimes de l'inflation et de la pression immobilière. Entre résistance et adaptation, la lutte pour la survie s'organise. Un dimanche soir de fin d'été. La soirée ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:54 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank