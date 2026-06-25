Cenergy Holdings remporte un contrat de 1,15 milliard d'euros

Hellenic Cables, le segment Câbles de la société d'investissement belge, a remporté, par l'intermédiaire de sa filiale à 100% Fulgor SA, un accord-cadre par l'opérateur indépendant de transport d'électricité grec (IPTO) pour le lot A de l'interconnexion électrique des îles du nord de la mer Egée en Grèce, d'une valeur de 1,15 milliard d'euros.

La société sera chargée de l'ingénierie, de l'approvisionnement, de la construction et de l'installation de quatre interconnexions : Thrace-Limnos, Kos-Rhodes, Lesbos-Limnos et Lesbos-Chios. La portée totale des quatre projets comprend environ 694 km de câbles sous-marins en courant alternatif de 150kV et 227 km de câbles souterrains en courant alternatif 150kV. Le projet doit commencer à 2027 et s'achever en 2031.

Les câbles sous-marins seront fabriqués dans l'usine de pointe de Hellenic Cables à Corinthe, en Grèce, tandis que les câbles souterrains seront fabriqués dans l'usine de la société à Thèbes, en Grèce. Ces deux sites, récemment renforcées par des investissements significatifs, fonctionnent désormais à pleine capacité, ce qui augmente ainsi la capacité de Hellenic Cables à prendre en charge des projets d'interconnexion de transport à grande échelle.