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Cencora revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels malgré des résultats trimestriels inférieurs aux attentes
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cencora COR.N a publié mercredi des résultats du deuxième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street, mais a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, misant sur une demande soutenue pour les médicaments spécialisés.

La société a recentré ses activités sur la distribution de médicaments, cédant ses activités non stratégiques tout en renforçant ses activités principales afin de stimuler ses performances à long terme.

Plus tôt cette année, Cencora a racheté l'activité de soins rétiniens d'EyeSouth Partners, pour 1,1 milliard de dollars, renforçant ainsi son activité de services médicaux spécialisés, et a cédé son unité de santé animale, en février.

Cencora et d'autres distributeurs de médicaments ont tiré parti de la forte hausse de la demande en médicaments spécialisés coûteux destinés au traitement de pathologies telles que la polyarthrite rhumatoïde et le cancer, qui génèrent des marges importantes.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de la division santé américaine de Cencora, sa plus grande unité en termes de revenus, a augmenté de 2,9% pour atteindre 68,8 milliards de dollars, grâce aux médicaments spécialisés et aux médicaments à base de GLP-1.

Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 71,26 milliards de dollars pour cette division.

La croissance du chiffre d'affaires de cette division a été freinée par la baisse des prix des médicaments de marque pratiquée par les fabricants, la diminution des ventes à un important client de vente par correspondance et la perte, en 2025, d'un client dans le domaine de l'oncologie ainsi que d'un client dans le secteur de l'alimentation, a déclaré Cencora.

Le chiffre d'affaires trimestriel total de 78,4 milliards de dollars est inférieur aux estimations des analystes, qui s'élevaient à 81,09 milliards de dollars.

La semaine dernière, son concurrent Cardinal Health

CAH.N a également manqué les attentes de Wall Street concernant son chiffre d'affaires trimestriel, mais a relevé ses prévisions de bénéfices pour la troisième fois au cours des quatre derniers mois.

Cencora prévoit un bénéfice annuel compris entre 17,65 et 17,90 dollars par action, soit un montant supérieur à ses prévisions précédentes de 17,45 à 17,75 dollars par action. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 17,60 dollars par action.

La société a réalisé un bénéfice ajusté de 4,75 dollars par action, manquant les estimations de 4,81 dollars par action.

Valeurs associées

CARDINAL HEALTH
196,975 USD NYSE -0,03%
CENCORA
305,910 USD NYSE +0,76%
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