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Cencora revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel grâce à la forte demande de médicaments spécialisés
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 13:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur américain de médicaments Cencora COR.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions de bénéfice annuel ajusté, après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street, grâce à une forte demande de médicaments spécialisés.

Voici les détails:

* La société s'est recentrée sur la distribution de médicaments, en se séparant de ses activités non stratégiques tout en renforçant ses segments clés afin de stimuler ses performances à long terme.

* Cencora et ses concurrents, notamment Cardinal Health

CAH.N et McKesson MCK.N , bénéficient depuis longtemps de la forte demande en médicaments spécialisés onéreux utilisés pour traiter des maladies telles que le cancer et la polyarthrite rhumatoïde, un segment offrant des marges bénéficiaires plus attractives.

* Au dernier trimestre, Cencora a mis en garde contre un ralentissement de ses ventes aux États-Unis , attribuant cette baisse à la fois à la baisse des prix pratiqués par les laboratoires pharmaceutiques et à la perte, en 2025, d’un client du secteur oncologique et d’un client du secteur de la grande distribution.

* Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de la division santé américaine de Cencora, sa plus grande unité en termes de chiffre d’affaires, a progressé de 4,9 % pour atteindre 74,86 milliards de dollars, soutenu par la bonne tenue des médicaments de spécialité et des médicaments à base de GLP-1.

* Le chiffre d’affaires total du troisième trimestre, à 84,75 milliards de dollars, a dépassé les estimations des analystes, qui s’élevaient à 84,32 milliards de dollars.

* Cencora table désormais sur un bénéfice annuel compris entre 17,75 et 17,95 dollars par action, soit un niveau supérieur à ses prévisions antérieures, qui s’établissaient entre 17,65 et 17,90 dollars par action.

* La société a enregistré un bénéfice ajusté de 4,48 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations de 4,35 dollars par action.

* Cencora a maintenu ses prévisions de croissance annuelle de son chiffre d'affaires entre 4% et 6%.

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CENCORA
306,350 USD NYSE -0,66%
MCKESSON
830,530 USD NYSE +0,69%
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