Cencora en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel

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5 août - ** L'action du distributeur pharmaceutique Cencora

COR.N progresse de 3,2% à 316,04 dollars en pré-ouverture

** La société table désormais sur un bénéfice annuel ajusté compris entre 17,75 et 17,95 dollars par action, contre une fourchette précédente de 17,65 à 17,90 dollars ** La société annonce un bénéfice ajusté de 4,48 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 4,35 dollars par action, selon les données de LSEG

** Le chiffre d'affaires de COR au troisième trimestre, à 84,75 milliards de dollars, dépasse les prévisions de 84,32 milliards de dollars, grâce à la forte demande pour ses médicaments spécialisés

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 9,3% depuis le début de l'année