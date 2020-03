Celyad publie ses résultats financiers pour l'exercice 2019 ainsi qu'une mise à jour de ses activités

- Premier patient traité avec succès dans la cohorte d'expansion de l'essai autologue THINK (CYAD-01) pour les patients atteints de leucémie myéloïde aiguë réfractaire/récidivante (LMA r/r) et de syndromes myélodysplasiques (MDS)

- L'essai autologue CYCLE-1 (CYAD-02) pour le traitement de la LMA et du MDS est en cours

- Le lancement de la cohorte d' expansion de l'essai alloSHRINK évaluant le CYAD-101 allogénique pour les patients atteints d'un cancer colorectal métastatique (mCRC) est prévu au second semestre 2020

- La soumission d'une IND (Investigational New Drug) pour le candidat allogénique CYAD-211 basé sur le shRNA pour le traitement des patients atteints de myélome multiple (MM) est attendue pour la mi-2020

- Position de trésorerie de €39,3 millions ($44,0 million) à la date du 31 décembre 2019



Mont-Saint-Guibert, Belgium - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq: CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires CAR-T, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour l'année fiscale 2019, qui s'est terminée le 31 décembre 2019, et fait le point sur ses activités.

"C'est une période passionnante pour nous, alors que nous faisons progresser Celyad en tant que leader innovant dans l'industrie active dans le développement de thérapies CAR-T pour les patients atteints de cancer."