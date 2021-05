o Le recrutement se poursuit dans la deuxième cohorte de l'essai de Phase 1 à dose croissante, IMMUNICY-1, pour le candidat de CAR T allogénique à base de shRNA, CYAD-2011 pour le traitement du Myélome Multiple récidivant / réfractaire (r/r MM); des données supplémentaires de preuve de concept sont attendues au second semestre 2021.

o Le segment d'expansion de l'essai alloSHRINK de Phase 1 évaluant le produit allogénique CYAD-101, administré en même temps qu'une chimiothérapie de pré-conditionnement pour le traitement du Cancer Colorectal Métastatique avancé (mCRC) est actuellement en cours ; les données préliminaires sont prévues à la mi-2021.

o L'essai de Phase 1B, KEYNOTE-B79, évaluant CYAD-101 avec KEYTRUDA® chez les patients atteints de mCRC présentant une stabilité microsatellitaire, devrait être initié au premier semestre 2021.



Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD) (la "Société"), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui ses résultats financiers du premier trimestre 2021 et une mise à jour de ses principaux développements opérationnels du premier trimestre 2021, clos le 31 mars 2021.