Celyad Oncology publie ses résultats financiers du premier semestre 2025
information fournie par Boursorama CP 25/09/2025 à 18:30

Mont-Saint-Guibert, Belgique ; 25 septembre 2025, 18h30 CET ; information réglementée - Celyad Oncology (Euronext : CYAD) (la « Société »), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2025 clos au 30 juin 2025.
Bilan financier du premier semestre 2025:
Au 30 juin 2025, la trésorerie de la Société s'élevait à 0,8 M€.
Après avoir dûment examiné les budgets détaillés et les prévisions de flux de trésorerie estimés pour les années 2025 et 2026, la Société prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie existants seront suffisants pour financer ses dépenses d'exploitation et d'investissement estimées jusqu'au quatrième trimestre 2025.

