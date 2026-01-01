 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les voeux présidentiels ont rassemblé 8,9 millions de téléspectateurs
information fournie par AFP 01/01/2026 à 10:03

L'allocution des voeux du président Emmanuel Macron, le 31 décembre 2025 depuis l'Elysée, diffusée à la télévision ( AFP / Dimitar DILKOFF )

L'allocution des voeux du président Emmanuel Macron, le 31 décembre 2025 depuis l'Elysée, diffusée à la télévision ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Les traditionnels vœux présidentiels, prononcés mercredi soir à 20H00 par Emmanuel Macron, ont rassemblé 8,9 millions de téléspectateurs, un chiffre plus faible que l'année précédente, selon les données de Médiamétrie publiées jeudi.

Sur ces 8,9 millions de personnes, la très grande majorité - 7,8 millions - a regardé ces voeux sur TF1 , France 2, France 3 et M6 , indique un communiqué de Mediamétrie.

Les autres téléspectateurs ont écouté cette allocution de dix minutes sur l'une des quatre chaînes d'information en continu, BFMTV, LCI, franceinfo ou CNews.

Avec 3,15 millions de téléspectateurs, TF1 est arrivée en tête, devant France 2 (2,86 millions), M6 (1,23 million) et France 3 (523.000).

Le 31 décembre 2024, ces quatre chaînes avaient rassemblé 8,8 millions de téléspectateurs. En 2024, l'allocution de fin d'année de M. Macron avait été regardée par 9,7 millions de téléspectateurs, en baisse par rapport à 2023 (10,2 millions).

Valeurs associées

M6 METROPOLE TELE.
12,180 EUR Euronext Paris +0,50%
TF1
8,330 EUR Euronext Paris +0,24%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 10:17

    De toute facon, il ne raconte que des blabla, je n'ai pas suivi mais j'en sais autant que ceux qui ont regardé.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank