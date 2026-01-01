Les voeux présidentiels ont rassemblé 8,9 millions de téléspectateurs

L'allocution des voeux du président Emmanuel Macron, le 31 décembre 2025 depuis l'Elysée, diffusée à la télévision ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Les traditionnels vœux présidentiels, prononcés mercredi soir à 20H00 par Emmanuel Macron, ont rassemblé 8,9 millions de téléspectateurs, un chiffre plus faible que l'année précédente, selon les données de Médiamétrie publiées jeudi.

Sur ces 8,9 millions de personnes, la très grande majorité - 7,8 millions - a regardé ces voeux sur TF1 , France 2, France 3 et M6 , indique un communiqué de Mediamétrie.

Les autres téléspectateurs ont écouté cette allocution de dix minutes sur l'une des quatre chaînes d'information en continu, BFMTV, LCI, franceinfo ou CNews.

Avec 3,15 millions de téléspectateurs, TF1 est arrivée en tête, devant France 2 (2,86 millions), M6 (1,23 million) et France 3 (523.000).

Le 31 décembre 2024, ces quatre chaînes avaient rassemblé 8,8 millions de téléspectateurs. En 2024, l'allocution de fin d'année de M. Macron avait été regardée par 9,7 millions de téléspectateurs, en baisse par rapport à 2023 (10,2 millions).