Les services en ligne de La Poste de nouveau visés par une "cyberattaque"
information fournie par AFP 01/01/2026 à 08:57

Une précédente attaque avait fortement perturbé le suivi par les clients des colis peu avant Noël, mais leur distribution s'était déroulée normalement ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Une précédente attaque avait fortement perturbé le suivi par les clients des colis peu avant Noël, mais leur distribution s'était déroulée normalement ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Le site de La Poste et celui de la Banque Postale sont de nouveau difficilement accessibles jeudi matin du fait d'une "cyberattaque", indique un message sur le site, quelques jours après une autre attaque qui avait perturbé le suivi des colis pendant la période de Noël.

Cette précédente attaque par déni de service, qui consiste à faire saturer les serveurs d'un service en ligne pour empêcher ou ralentir son accès, avait été revendiquée par un groupe de hackers pro-russes. Sa durée était inhabituellement longue pour une attaque de ce genre: elle avait débuté le lundi 22 décembre et des perturbations avaient perduré jusqu'au vendredi.

"Le site laposte.fr et l'ensemble des systèmes d'information de La Poste fait actuellement face à une cyberattaque", indiquait jeudi un message sur l'accueil du site laposte.fr. Le site et l'application de la Banque postale sont également en grande partie inaccessibles.

La précédente attaque avait fortement perturbé le suivi par les clients des colis mais leur distribution s'était déroulée normalement. La Poste a déposé plainte et assuré qu'aucune donnée n'avait été volée, une attaque par déni de service n'étant pas une intrusion dans les systèmes d'information.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête confiée à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à l'unité nationale cyber. Il a confirmé que le groupe de hackers prorusses NoName057(16), responsable de multiples attaques visant principalement l'Ukraine mais aussi ses alliés dont la France, avait revendiqué l'attaque.

Joint par l'AFP, la Poste n'était pas en mesure de réagir dans l'immédiat.

  • 10:18

    Le retour de bâton indirectement contre notre président qui se mêle ouvertement d une guerre entre populations frères. Même si poutine a tord bien sûr !

