Celyad Oncology fait le point sur sa stratégie d’entreprise

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology (Euronext & Nasdaq: CYAD) (la “Société”), une société de biotechnologie axée sur la découverte et le développement de technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), propose aujourd'hui une mise à jour de sa stratégie d’entreprise Celyad 2.0 implémentée au cours des derniers mois.

Conformément à cette stratégie, la Société a l'intention de se concentrer sur la maximisation de son important patrimoine de droits intellectuels et de renforcer ses efforts en recherche.



• La Société a rassemblé un vaste et fondamental patrimoine de droits intellectuels qui contrôle les aspects clés du développement de thérapies cellulaires allogéniques. Les brevets concernant les thérapies allogéniques CAR-T et les thérapies basées sur NKG2D offrent une opportunité de développer des programmes de propriété intellectuelle et des associations avec des tiers pour l'octroi de licences pour ces brevets.

• Outre les partenariats relatifs aux droits intellectuels, Celyad 2.0 prioritisera la recherche dans des domaines d'expertise où elle peut tirer parti de la particularité de ses plates-formes. La Société met en œuvre une stratégie différenciée et innovante, s'attaquant aux principales limites actuelles des thérapies cellulaires CAR-T.