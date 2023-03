Celyad Oncology annoncera prochainement ses résultats opérationnels et financiers 2022 et organisera une conférence téléphonique

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology (Euronext & Nasdaq: CYAD) (la “Société”), une société de biotechnologie axée sur la découverte et le développement de technologies innovantes pour les thérapies à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), annonce aujourd’hui que la Société publiera ses résultats financiers et opérationnels pour l’année 2022 dans la soirée du jeudi 23 mars 2023.

Suite au Communiqué de Presse, l’équipe managériale de Celyad Oncology tiendra une conférence téléphonique le vendredi 24 mars 2023 à 13h00 CET / 08h00 ET, afin de discuter des résultats financiers de 2022 et de faire le point sur les changements récents ainsi que les futures étapes importantes pour la Société.

Les participants peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant l’un des numéros suivants: le +1-877-407-9716 ou le +1-201-493-6779 (Etats-Unis, International), le +32 (0) 800-73-904 (Belgique fixe) ou le +32 (0) 800-73-566 (Belgique mobile).

Les participants peuvent aussi accéder à la conférence en ligne pour un accès téléphonique instantané à l’évènement. L’enregistrement audio de la conférence sera disponible après l’évènement sur la page "Events" du site internet de Celyad Oncology.