Celyad Oncology Annonce sa participation à plusieurs Conférences en Mars 2021

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD) une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T à base de lymphocytes T (Chimeric Antigen Receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui que la société participera aux conférences suivantes en Mars 2021 :

H.C. Wainwright Global Life Sciences Conference

Date : Mardi 9 et Mercredi 10 mars 2021

Heure : 07h00 ET / 13h00 CET

Webcast : Un webcast de la présentation sera disponible dans la section Events du site web de Celyad Oncology pendant environ 90 jours à compter du début de l'évènement.

BioCapital Europe

Date : Jeudi, 11 mars 2021

Heure : 09h50 ET / 15h50 CET