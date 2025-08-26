Celyad Oncology annonce la cessation des activités R&D

Mont-Saint-Guibert, Belgique, 26 août 2025, 8h30 CET – information règlementée / information privilégiée – Celyad Oncology (Euronext : CYAD) (« Celyad » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a décidé de cesser ses activités de recherche et développement (R&D) et de procéder à une réduction significative de ses effectifs R&D en raison de ressources de trésorerie limitées.

Cette décision a été prise à la suite d’un examen approfondi des activités de la Société, de ses ressources et résultats limitées, ainsi que de ses options stratégiques. Celyad continuera de concentrer ses efforts sur la gestion et la monétisation de son portefeuille de propriété intellectuelle.