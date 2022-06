Celyad Oncology annonce des changements au niveau de sa direction

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD) (la "Société"), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (chimeric antigen receptor) pour le traitement du cancer, a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration a désigné Hilde Windels au poste de Présidente du conseil d'administration, avec effet immédiat. Mme Windels est membre du conseil d'administration depuis mai 2018. Elle exerce plusieurs mandats d'administrateur dans l'industrie des sciences de la vie et a été cadre dans ce secteur entre 1999 et 2021, principalement en qualité de Directrice Financière et, au cours des cinq dernières années, en qualité de Directrice Générale. Mme Windels succède à Michel Lussier qui a été désigné avec effet immédiat administrateur-délégué (CEO) par intérim de la Société. Mr. Lussier est cofondateur de l'entreprise et membre du conseil d'administration depuis 2007. Mr. Lussier succède à Filippo Petti qui a démissionné de ses fonctions d’Administrateur-délégué, de Directeur Financier et de membre du conseil d'administration afin de poursuivre d'autres opportunités. Mr. Petti poursuivra une mission de consultance pour la Société jusqu'au 31 juillet 2022 afin d'assurer une transition efficace dans l’attente que le conseil d'administration identifie un délégué à la gestion journalière permanent.