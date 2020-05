Celyad annonce sa participation à plusieurs conférences en juin 2020

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq: CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, annonce aujourd'hui que la société prévoit de participer aux conférences investisseurs virtuelles suivantes en juin 2020: Jefferies Virtual Healthcare Conference, William Blair 40th Annual Growth Stock Conference et Kepler Cheuvreux Digital Belgian Life Science Day. Celyad est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de produits candidats CAR-T et utilise son expertise en ingénierie cellulaire pour cibler le cancer. La plateforme cellulaire CAR-T de Celyad a le potentiel de traiter une large gamme de tumeurs solides et hématologiques.