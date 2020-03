Celyad annonce la nomination de Stephen Rubino au poste de Chief Business Officer

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad (Euronext Bruxelles et Paris, et Nasdaq: CYAD), une société biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T, a annoncé aujourd'hui la nomination de Stephen Rubino, Ph.D, au poste de Chief Business Officer. Dr. Rubino apporte plus de 25 ans d'expérience en développement commercial et stratégique dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, avec notamment 17 ans chez Novartis. Il rejoint l'équipe de direction de Celyad et dirigera le développement des affaires de l'entreprise.