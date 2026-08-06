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Celsius s'effondre après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 13:46
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action du fabricant de boissons énergisantes Celsius Holding CELH.O recule de 17,1% à 24,15 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un bénéfice par action de 36 cents au deuxième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 43 cents, selon les données compilées par LSEG

** CELH affiche un chiffre d'affaires de 818 millions de dollars au deuxième trimestre, inférieur aux estimations de 870 millions de dollars

** La société indique que sa marge brute est tombée à 48%, contre 51% un an plus tôt, la hausse continue du coût de l’aluminium ayant compensé les économies réalisées sur les frais de transport et les synergies liées aux acquisitions

** 21 des 25 courtiers attribuent à l'action la recommandation "acheter" ou mieux, et quatre "conserver"; l'objectif de cours médian est de 50 dollars – données LSEG

** Depuis la clôture précédente, le titre a reculé de 36,3% depuis le début de l'année

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