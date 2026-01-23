Cellnex finalise la vente de Towerlink France
La transaction, réglée intégralement en numéraire, a été réalisée après l'approbation formelle des autorités françaises en matière d'investissement étranger direct et la finalisation satisfaisante des conditions de clôture.
"Cette opération constitue une étape importante dans la stratégie continue de Cellnex visant à rationaliser son portefeuille et à renforcer son engagement envers les actifs principaux d'infrastructures télécom à travers l'Europe", explique le groupe espagnol.
En cédant ses activités de centres de données non stratégiques, il accroît sa flexibilité financière et concentre ses ressources sur le déploiement, la densification et la gestion des infrastructures sans fil de nouvelle génération sur ses marchés clés.
