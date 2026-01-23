 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cellnex finalise la vente de Towerlink France
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 11:13

Cellnex annonce avoir finalisé la vente de 99,99% du capital social de Towerlink France SAS, l'entité responsable de ses principales opérations de centres de données en France, à VIFSP6 Trinity SAS, filiale de Vauban Infra Fibre.

La transaction, réglée intégralement en numéraire, a été réalisée après l'approbation formelle des autorités françaises en matière d'investissement étranger direct et la finalisation satisfaisante des conditions de clôture.

"Cette opération constitue une étape importante dans la stratégie continue de Cellnex visant à rationaliser son portefeuille et à renforcer son engagement envers les actifs principaux d'infrastructures télécom à travers l'Europe", explique le groupe espagnol.

En cédant ses activités de centres de données non stratégiques, il accroît sa flexibilité financière et concentre ses ressources sur le déploiement, la densification et la gestion des infrastructures sans fil de nouvelle génération sur ses marchés clés.

Valeurs associées

CELLNEX TELECOM
25,7600 EUR Sibe +0,43%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'avocate pakistanaise Imaan Mazari à Islamabad le 20 janvier 2026 ( AFP / Aamir QURESHI )
    Pakistan: arrestation d'une célèbre avocate en droits humains
    information fournie par AFP 23.01.2026 12:41 

    La police pakistanaise a arrêté vendredi une célèbre avocate et défenseuse des droits humains et son mari qui se rendaient au tribunal pour répondre à des accusations de "cyberterrorisme", a annoncé une organisation d'avocats. Âgée de 32 ans, Imaan Mazari, connue ... Lire la suite

  • To Lam au 14e congrès du parti communiste vietnamien, le 23 janvier 2026 à Hanoï ( AFP / Nhac NGUYEN )
    To Lam reconduit pour cinq ans à la tête du Vietnam
    information fournie par AFP 23.01.2026 12:32 

    To Lam a été reconduit "à l'unanimité" vendredi pour cinq ans à la tête du Vietnam lors du congrès du parti communiste, qui a validé ses grandes orientations, notamment axées sur la poursuite de la croissance économique. Depuis son accession au poste de secrétaire ... Lire la suite

  • De jeunes Bédouins jouent dans la commune de Tarabine al-Sana, dans le désert du Néguev (sud d'Israël), lors d'une opération de police, le 1er janvier 2026 ( AFP / ILIA YEFIMOVICH )
    En Israël, l'amertume d'une localité bédouine après une opération de police meurtrière
    information fournie par AFP 23.01.2026 12:30 

    Lors des dernières élections, les habitants de la localité bédouine israélienne de Tarabine al-Sana ont soutenu massivement le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahu, en espérant que cela contribuerait à améliorer leurs conditions de vie. Trois ans plus tard, ... Lire la suite

  • La queue d'un avion FedEx est vue lors de la présentation de la future extension du hub FedEx à Roissy-en-France
    FedEx va restructurer ses activités en France, 500 emplois menacés
    information fournie par Reuters 23.01.2026 12:10 

    Le groupe américain FedEx a annoncé vendredi un plan ‍de transformation de ses activités en France, impliquant un investissement de 78 millions d'euros, ‌qui pourra entraîner la suppression de 500 emplois. L'entreprise a ajouté qu'elle entendait réduire ​le nombre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank