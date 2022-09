Cellistic et Celyad Oncology annoncent une transaction relative aux opérations de production GMP de thérapie cellulaire

Gosselies et Mont-Saint-Guibert, Belgique - Cellistic, l’entreprise de développement et de production de thérapies cellulaires de Ncardia et Celyad Oncology (Euronext & Nasdaq: CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique axée sur la découverte et le développement de traitements anti-cancéreux à base de lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T), ont annoncé aujourd’hui la transaction par laquelle Cellistic va acquérir la capacité de production GMP de thérapies cellulaires de Celyad Oncology, y compris le bâtiment existant et le personnel afférent (“L’Unité opérationnelle de production”).