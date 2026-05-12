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Cellectis peut financer ses activités jusqu'au 4e trimestre 2027
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 08:06

Cellectis a dévoilé ses résultats trimestriels et a annoncé disposer, au 31 mars 2026, de 188 millions de dollars de trésorerie, lui permettant de financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2027. A titre de comparaison, la société disposait de 211 millions de dollars de trésorerie au 31 décembre 2025.

Sur les trois premiers mois de l'année, la société a enregistré 7,5 millions de dollars de chiffre d'affaires et autres revenus consolidés, contre 12 millions de dollars un an plus tôt. Cet écart est principalement lié à une baisse de 4,9 millions de dollars des revenus liés à l'évolution des activités réalisées au titre de l'accord de recherche et de collaboration conclu avec AstraZeneca.

En parallèle, la société de biotechnologie en phase clinique a vu ses frais de R&D augmenter en passant de 21,9 à 27,2 millions de dollars, en raison d'une augmentation des frais de personnels (3,6 millions) et une hausse des achats et charges externes (2 millions).

Quant au résultat financier, le gain financier net était de 7,4 millions de dollars au premier trimestre, contre une perte financière nette de 3,9 millions de dollars un an plus tôt. Cette hausse reflète une augmentation de 5,6 millions de dollars des produits financiers et une diminution de 5,8 millions de dollars des charges financières.

Enfin, la perte nette attribuable aux actionnaires s'est légèrement réduite en passant de 18,1 à 17,8 millions de dollars.

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