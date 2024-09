Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cellectis: données encourageantes dans le cancer du sein information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - Cellectis parvient à échapper à la morosité boursière ce mercredi sur le marché parisien après avoir présenté des preuves précliniques concernant l'efficacité de ses cellules CAR T contre le cancer du sein.



La société de biotechnologie, spécialisée dans l'édition de génome, indique avoir publié aujourd'hui un article scientifique dans Science Advances suggérant que les cellules CAR T 'MUC1' éditées par sa plateforme technologique 'Talen'.



Selon la 'biotech' française, ces lymphocytes T génétiquement modifiés pourraient constituer une option thérapeutique potentielle pour les patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif (TNBC), à un stade avancé et dont les options thérapeutiques sont limitées.



L'idée consiste à armer les cellules CAR T avec plusieurs fonctionnalités synergiques pour surmonter le microenvironnement tumoral immunosuppressif des tumeurs solides.



'La complexité des tumeurs solides diminue l'efficacité des thérapies par cellules CAR T', explique Piril Erler, chercheuse chez Cellectis.



'Cette étude préclinique démontre que l'édition multiplex médiée par Talen peut aider les cellules CAR T à créer une réponse anti-tumorale efficace pour éliminer les tumeurs du sein', ajoute-t-elle.



Cellectis estime même être en mesure de réduire encore la dose du traitement en injectant les cellules CAR T par voie intratumorale, tout en continuant à traiter les tumeurs distantes.



A l'échelle mondiale, le cancer du sein reste la tumeur maligne la plus répandue chez les femmes.



Parmi tous les sous-types, le cancer du sein triple négatif est le plus agressif, avec un potentiel métastatique élevé et des taux de survie très faibles.



Malgré quelques thérapies ciblées à l'étude, la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie restent la norme, avec un succès qui demeure limité.



De ce point de vue, les thérapies par cellules CAR T pourraient constituer une alternative prometteuse, souligne Cellectis.



Suite à ces annonces, le titre de la société biotechnologique progressait de 0,5% mercredi matin à la Bourse de Paris, après avoir pris jusqu'à 2,7% en cours de matinée, alors que l'indice CAC Mid & Small recule de 0,3%.





