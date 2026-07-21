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Celldex va mettre fin à une étude sur une maladie de la peau après un revers dans l'essai clinique
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 22:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Rediffusion visant à élargir la diffusion, sans modification du texte ni du titre)

Celldex Therapeutics CLDX.O a annoncé mardi qu'elle allait interrompre le développement de son médicament expérimental destiné au traitement d'une maladie de la peau, celui-ci n'ayant pas atteint l'objectif principal ni les principaux objectifs secondaires lors d'une étude de phase intermédiaire, ce qui a entraîné une chute de plus de 7 % de son cours en bourse après la clôture.

Voici quelques détails:

* Le traitement, le barzolvolimab, est actuellement testé chez des patients atteints de prurigo nodulaire, une maladie cutanée chronique qui provoque des bosses et des nodules cutanés accompagnés de démangeaisons intenses.

* La société a déclaré qu'elle mettrait fin à l'étude, le médicament n'ayant pas montré d'amélioration significative des démangeaisons ou des lésions cutanées par rapport au placebo.

* Il s’agit d’un revers pour Celldex, le barzolvolimab étant le principal candidat-médicament de la société.

* Le médicament a été globalement bien toléré, avec un profil de sécurité conforme aux études précédentes, a précisé la société.

* Le paysage thérapeutique du prurigo nodulaire s’est amélioré ces dernières années grâce à l’autorisation de mise sur le marché de médicaments ciblés tels que le Dupixent de Sanofi ( SASY.PA ), véritable succès commercial, et le Nemluvio de Galderma ( GALD.S ), après que les patients eurent longtemps été traités par des stéroïdes, des immunosuppresseurs et d’autres thérapies qui n’apportaient souvent qu’un soulagement limité.

* Le barzolvolimab a fortement réduit le nombre de mastocytes, ces cellules immunitaires impliquées dans les réactions allergiques et l’inflammation, mais les patients n’ont pas constaté d’amélioration de leurs symptômes. Cela suggère que les mastocytes ne seraient pas un facteur déterminant du prurigo nodulaire, a indiqué Celldex.

* Celldex a déclaré qu’elle continuait à se concentrer sur le développement du barzolvolimab pour d’autres affections inflammatoires et allergiques, les données d’un essai de phase avancée sur l’urticaire chronique spontanée étant attendues en septembre ou octobre 2026, et celles d’un essai de phase intermédiaire sur la dermatite atopique devant être publiées plus tard dans l’année.

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GALDERMA GROUP
175,000 CHF Swiss EBS Stocks +1,19%
SANOFI
76,750 EUR Euronext Paris -0,21%
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