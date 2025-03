Celestial AI lève 250 millions de dollars pour accélérer les liens entre les puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Celestial AI, l'une des nombreuses start-ups de la Silicon Valley spécialisées dans les puces électroniques et visant à résoudre un problème de vitesse essentiel dans le domaine de l'intelligence artificielle, a annoncé mardi avoir levé 250 millions de dollars supplémentaires en capital-risque, ce qui porte à 515 millions de dollars le montant total qu'elle a levé à ce jour.

Celestial AI exploite la photonique - une technologie qui utilise la lumière plutôt que des signaux électriques - pour créer des liens rapides entre les puces informatiques d'intelligence artificielle et les puces de mémoire. La vitesse de cette connexion, une mesure appelée largeur de bande de la mémoire, est devenue si essentielle pour faire progresser les systèmes d'IA qu'elle est l'un des facteurs qui déterminent si une puce est soumise aux contrôles d'exportation du gouvernement américain , tels que ceux conçus pour limiter les avancées de la Chine en matière d'IA. À l'heure actuelle, Nvidia NVDA.O règne en maître sur la bande passante de la mémoire grâce à des technologies propriétaires appelées NVLink et NVSwitch. Cela a déclenché une course à la technologie entre les startups et une avalanche de financements pour trouver des alternatives pouvant être utilisées par d'autres fabricants de puces. Les rivaux de Celestial AI, Lightmatter et Ayar Labs , ont levé respectivement 850 millions et 370 millions de dollars.

Celestial AI, qui est soutenu par la branche "venture" d'Advanced Micro Devices AMD.O , le rival de Nvidia, développe une technologie qui peut servir de pont entre deux ou plusieurs puces et utilise un type de technologie photonique différent de celui de ses rivaux. L'objectif de ce "tissu photonique", a déclaré Dave Lazovsky, directeur général de Celestial AI, à Reuters, est de fournir de la vitesse tout en économisant de l'espace et de l'énergie, les deux choses qui sont les plus importantes dans la conception de chaque puce.

"Il n'y a pas de bonnes réponses en dehors de Nvidia", a déclaré Lazovsky lors d'une interview au siège de l'entreprise à Santa Clara, en Californie. "Ce que nous avons créé avec le tissu photonique fait la même chose, mais à un niveau différent d'efficacité énergétique et de latence

Celestial AI a déclaré que le nouveau cycle de financement était dirigé par Fidelity Management & Research et rejoint par BlackRock BLK.N , Maverick Capital, Tiger Global Management et Lip-Bu Tan, l'ancien directeur général de la société de logiciels de conception de puces Cadence Design Systems. Les investisseurs existants AMD Ventures, Koch Disruptive Technologies, l'investisseur public singapourien Temasek, la filiale à 100 % de Temasek Xora Innovation, Porsche Automobil Holding et The Engine Ventures se sont également joints à l'opération.