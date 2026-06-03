Celcuity poursuit sa chute après avoir annoncé une émission d'obligations convertibles d'un montant de 400 millions de dollars

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3 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Celcuity CELC.O ont reculé de 2,6 % à 89,05 $ mercredi matin, alors que celle-ci cherche à lever des fonds ** La société basée à Minneapolis, dans le Minnesota, a annoncé mercredi matin une offre publique de 400 millions de dollars d'obligations convertibles (OC) arrivant à échéance en 2032

** L'action CELC a chuté d'environ 26 % pour clôturer à 91,42 $ mardi après que son traitement expérimental contre le cancer du sein a affiché des résultats inférieurs aux attentes lors d'un essai précédent

** Le gedatolisib, en association avec l'Ibrance de Pfizer

PFE.N et le Faslodex d'AstraZeneca AZN.L , un traitement endocrinien, a été testé chez des patientes atteintes d'un cancer du sein avancé; cette trithérapie a prolongé la survie sans progression (PFS) de 11,1 mois, contre 5,6 mois chez les patientes ayant reçu le Faslodex et le Piqray de Novartis

NOVN.S

** CELC a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission des OC pour rembourser intégralement le prêt contracté auprès d'Oxford Finance, LLC, et d'affecter le solde au fonds de roulement et à des fins générales

** Jefferies, JP Morgan, TD Cowen et Guggenheim sont les co-teneurs de livre

** Avec la baisse de mercredi, le titre a reculé d'environ 11 % depuis le début de l'année. Il y a un an, le titre se négociait autour de 12 $

** Les 12 analystes couvrant le titre sont tous optimistes, dont 5 attribuent la note "achat fort"; le cours cible médian est de 160 dollars, selon les données de LSEG