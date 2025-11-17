Celcuity plonge, H.C. Wainwright la rétrograde à "neutre"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 novembre - ** H.C. Wainwright rétrograde la société de diagnostic du cancer Celcuity CELC.O de "achat" à "neutre"; augmente les prévisions à 94 $ contre 77 $ ** La société de courtage considère l'entreprise en phase de pré-revenu avec un seul actif, le gedatolisib, et une évaluation de 4,3 milliards de dollars comme une action dont le prix est fixé pour la perfection avec plus de risque de baisse que de hausse

** Le prix de l'action de CELC s'est apprécié d'environ 608% depuis le début de l'année ** H.C. Wainwright note que la FDA a accepté une NDA pour le gedatolisib dans le cancer du sein de type sauvage PIK3CA, mais que des risques subsistent quant aux retards potentiels, à la forte concurrence des grandes sociétés pharmaceutiques et à une tarification ou une adoption plus faible que prévu

** Les actions de Celcuity CELC.O () ont baissé d'environ 2,96% à 89,94 dollars dans les échanges de l'après-midi

** Huit des neuf sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée, une comme "conservée"; la prévision médiane est de 96,50 $ - données compilées par LSEG

