Celcuity en hausse ; J.P. Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Le titre de la société américaine de biotechnologie Celcuity CELC.O progresse de 2,3% à 84,50 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** J.P. Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours à 157 dollars

** La banque explique que cette recommandation « repose sur le potentiel à long terme du Revtorpyk dans le traitement du cancer du sein »

** Ajoute: « Nous identifions plusieurs leviers de hausse à long terme dans le modèle, notamment la pénétration et la montée en puissance de Revtorpyk dans le cadre du traitement de deuxième ligne (2L), son potentiel en traitement de première ligne et l’élargissement potentiel des indications. »

** La société a annoncé une perte inférieure aux prévisions pour le deuxième trimestre

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 17,2% depuis le début de l’année