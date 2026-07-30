Celanese annonce qu'un tribunal d'Amsterdam a rejeté les demandes d'indemnisation de Shell et Repsol

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Celanese Corp CE.N a annoncé jeudi qu'un tribunal d'Amsterdam avait rejeté dans son intégralité une demande de dommages-intérêts déposée par Shell Chemicals Europe, une filiale de Shell SHEL.L , liée à d'anciens achats d'éthylène dans le nord-ouest de l'Europe.

L'action de la société a progressé de 2,2 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Le tribunal de district d’Amsterdam a également rejeté une demande distincte émanant de certaines entités de Repsol

REP.MC , représentées par Stichting Ethylene Claims, visant à obtenir une déclaration de responsabilité de Celanese et des codéfendeurs en matière de dommages-intérêts, a indiqué la société.

* Ces affaires faisaient suite à un accord conclu en 2020 entre la Commission européenne et plusieurs entreprises concernant des achats d’éthylène effectués par le passé dans le nord-ouest de l’Europe.

* L’éthylène est une matière première pétrochimique essentielle utilisée pour la fabrication de plastiques et d’autres produits industriels.