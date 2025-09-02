Cegedim : transfert de cotation des titres sur Euronext Growth Paris le 4 septembre

(AOF) - Cegedim annonce que le transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment B) vers Euronext Growth Paris sera effectif le 4 septembre 2025. La demande d’admission des actions a été approuvée par le Comité des admissions d’Euronext le 29 août 2025. Ce transfert permettra à la société de redonner de la visibilité et de l’attractivité au titre et de bénéficier de certains allègements règlementaires.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer