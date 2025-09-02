 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Cegedim : transfert de cotation des titres sur Euronext Growth Paris le 4 septembre
information fournie par AOF 02/09/2025 à 08:41

(AOF) - Cegedim annonce que le transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment B) vers Euronext Growth Paris sera effectif le 4 septembre 2025. La demande d’admission des actions a été approuvée par le Comité des admissions d’Euronext le 29 août 2025. Ce transfert permettra à la société de redonner de la visibilité et de l’attractivité au titre et de bénéficier de certains allègements règlementaires.

Valeurs associées

CEGEDIM
10,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
