Cegedim : partenariat stratégique avec Phast

Les deux groupes "ont pour ambition de faciliter le quotidien des équipes soignantes en proposant 3 avantages clés : gain de temps, données fiabilisées et optimisation de la traçabilité des DMI".

(AOF) - Cegedim Business Services et Phast ont annoncé un partenariat stratégique pour renforcer la traçabilité des dispositifs médicaux implantables (DMI) dans les hôpitaux. Sedistock de Cegedim Business Services, la solution de gestion des dispositifs médicaux actuellement déployée dans divers services hospitaliers, s’appuiera désormais sur CIOdm, pour assurer son interopérabilité avec les autres logiciels du circuit des DMI. CIOdm est le catalogue d’interopérabilité de référence, décrivant plus de 2 millions de dispositifs médicaux.

