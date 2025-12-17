Cegedim : la plateforme SY business obtient son immatriculation de la DGFiP

(AOF) - Cegedim a annoncé l’immatriculation définitive de sa plateforme agréée SY business. Cette immatriculation, délivrée par la Direction générale des finances publiques fait de SY business un tiers de confiance de l’Etat français dans le déploiement des obligations posées par la réforme de la facturation électronique. Cette décision va surtout permettre de renforcer le positionnement de Cegedim Business Services en tant qu’acteur majeur de la dématérialisation fiscale de facture, en France comme à l’international.
